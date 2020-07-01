Следователи начали проверку после ДТП в Подмосковье
- РИА Новости
«1 июля 2020 года в Чеховском городском округе на втором километре дороги Чехов — Кресты произошло ДТП при участии автомашины такси и рейсовой маршрутки. В результате столкновения пострадали девять человек, трое из которых подростки», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.
Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы.