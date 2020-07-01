Следователи начали проверку после ДТП в Подмосковье

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Следственный комитет начал проверку после ДТП на дороге Чехов — Кресты в Подмосковье, где пострадали девять человек.
Следователи начали проверку после ДТП в Подмосковье
  • РИА Новости

«1 июля 2020 года в Чеховском городском округе на втором километре дороги Чехов — Кресты произошло ДТП при участии автомашины такси и рейсовой маршрутки. В результате столкновения пострадали девять человек, трое из которых подростки», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в этом ДТП.

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