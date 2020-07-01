В Ростовской области столетнюю женщину вылечили от коронавируса
- РИА Новости
- © Тимур Батыршин
«Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19. Жительница Волгодонска, 1920 года рождения, выписана домой после успешного лечения», — написал в Instagram губернатор региона Василий Голубев.
Он отметил, что в больницу женщина поступила в состоянии средней тяжести с подтверждённым COVID-19 и с внебольничной пневмонией. Её лечили две недели в больнице, в настоящее время её состояние удовлетворительное.
В мае в Москве столетняя пациентка вылечилась от коронавируса.