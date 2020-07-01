В Ростовской области столетнюю женщину вылечили от коронавируса

Столетнюю жительницу Волгодонска Ростовской области вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19, она выписана из больницы.

«Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19. Жительница Волгодонска, 1920 года рождения, выписана домой после успешного лечения», — написал в Instagram губернатор региона Василий Голубев.

Он отметил, что в больницу женщина поступила в состоянии средней тяжести с подтверждённым COVID-19 и с внебольничной пневмонией. Её лечили две недели в больнице, в настоящее время её состояние удовлетворительное.

В мае в Москве столетняя пациентка вылечилась от коронавируса.