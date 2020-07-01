Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал RT предложенные поправки к Конституции.

«Вы знаете, мир сейчас очень быстро меняется, поэтому и конституционное право, и материя конституционная — они тоже изменяются достаточно быстро. Но изменения эти в основном идут в сфере понимания объёма прав свобод людей. Конечно, эти представления постоянно расширяются, так же как постоянно расширяются и совершенствуются механизмы защиты прав и свобод», — сказал он.

Как отметил сенатор, очень многие страны, в том числе европейские (например, Франция), претерпели «несколько конституционных реформ за последнее десятилетие».

«В Италии несколько попыток было конституционных изменений достаточно серьёзных. И вот даже если говорить о США, где не такое большое количество поправок, 27 за 230 лет, но на самом деле мы, в общем-то, хорошо с вами понимаем, что Конституция США меняется очень быстро и очень существенно», — добавил он.

По его словам, каждая страна сама «выбирает и модель Конституции, и порядок внесения в неё изменений».

«Вот посмотрите, сколько у нас стран — членов ООН? Множество, да? Сто с хорошим-хорошим таким да плюсом, а сколько из этих государств действительно обладает суверенитетом, вот суверенитетом, как это понимает, например, российский народ, российские граждане. Много ли таких стран, которые по-настоящему проводят свою внутреннюю и внешнюю политику независимо, исходя из интересов людей, которые живут в этой стране. Много ли вы насчитаете таких государств? Мне кажется не очень много, да? Но Россия точно к таким странам относится», — подчеркнул Клишас.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к россиянам призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.