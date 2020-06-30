Путин призвал всех россиян проголосовать по поправкам к Конституции

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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.
Путин призвал всех россиян проголосовать по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

Как подчеркнул глава государства, все предложенные изменения вступят в силу только при одобрении и поддержке народа.

«Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный», — сказал Путин.

По данным на утро 30 июня, более 49 млн человек приняли участие в голосовании, общая явка достигла 45,7%.

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