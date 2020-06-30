Стали известны подробности о записке, которую Путин передал ветерану

Российский лидер Владимир Путин во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату передал записку ветерану Великой Отечественной войны.

На опубликованных кадрах видно, как глава государства что-то написал на бумажке, после чего передал её стоящему рядом ветерану.

Обычно записки передают Путину, но на этот раз он сам передал какое-то послание ветерану, который к нему обратился pic.twitter.com/3x4NXMKW8v — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 30, 2020

Как оказалось, Путин передал через ветерана свой автограф волонтёру Екатерине Лабутиной, которая была сопровождающей на церемонии.

«Екатерине Степановне, с уважением, В. Путин», — говорится в записке. Снимок опубликован в Instagram девушки.

Она рассказала «Пятому каналу», что была прикреплена к ветерану Николаю Макаровичу для помощи в ходе важных мероприятий.

«Мне позвонили и предложили эту потрясающую возможность: поехать волонтёром на две недели, сопровождать почётного гражданина, ветерана Великой Отечественной войны Черных Николая Макаровича, быть его волонтёром, помогать ему две недели. Я, естественно, согласилась», — отметила девушка.

По словам Лабутиной, она осмелилась попросить о памятной записке от президента у Николая Макаровича.

«Я очень люблю нашу Россию, очень люблю нашего президента, я патриот нашей страны и мне очень хотелось не упустить такую возможность и попросить автограф Владимира Путина. Поэтому я попросила своего ветерана, чтобы он попросил автограф для меня. Слава богу, это получилось… Он без колебаний сразу же согласился», — пояснила она.

Как подчеркнула Лабутина, Николая Макаровича не смутила её просьба, он сказал, что Путин — такой же человек, как и все.

30 июня Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.