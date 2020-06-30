Стали известны подробности о записке, которую Путин передал ветерану

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Российский лидер Владимир Путин во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату передал записку ветерану Великой Отечественной войны.
Стали известны подробности о записке, которую Путин передал ветерану
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

На опубликованных кадрах видно, как глава государства что-то написал на бумажке, после чего передал её стоящему рядом ветерану.

Как оказалось, Путин передал через ветерана свой автограф волонтёру Екатерине Лабутиной, которая была сопровождающей на церемонии.

«Екатерине Степановне, с уважением, В. Путин», — говорится в записке. Снимок опубликован в Instagram девушки.

Она рассказала «Пятому каналу», что была прикреплена к ветерану Николаю Макаровичу для помощи в ходе важных мероприятий.

«Мне позвонили и предложили эту потрясающую возможность: поехать волонтёром на две недели, сопровождать почётного гражданина, ветерана Великой Отечественной войны Черных Николая Макаровича, быть его волонтёром, помогать ему две недели. Я, естественно, согласилась», — отметила девушка.

По словам Лабутиной, она осмелилась попросить о памятной записке от президента у Николая Макаровича.

«Я очень люблю нашу Россию, очень люблю нашего президента, я патриот нашей страны и мне очень хотелось не упустить такую возможность и попросить автограф Владимира Путина. Поэтому я попросила своего ветерана, чтобы он попросил автограф для меня. Слава богу, это получилось… Он без колебаний сразу же согласился», — пояснила она.

Как подчеркнула Лабутина, Николая Макаровича не смутила её просьба, он сказал, что Путин — такой же человек, как и все.

30 июня Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

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