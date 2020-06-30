В Петербурге начался завершающий этап ремонта Гореловского путепровода

В Санкт-Петербурге начался завершающий этап ремонта Гореловского путепровода.

Об этом сообщает НТВ.

Путепровод стал шестиполосным. Первой по мосту пустили крупнотоннажную технику.

На церемонии присутствовал вице-губернатор Максим Соколов, передаёт ФАН. По словам чиновника, объект планируют открыть в конце июля.

В настоящее время рабочие возвращаются на старую часть магистрали, чтобы уложить новый асфальт. Затем путепровод должны сдать в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Казани выделили 7,5 млрд рублей на дорожные работы.