В Петербурге начался завершающий этап ремонта Гореловского путепровода
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
Путепровод стал шестиполосным. Первой по мосту пустили крупнотоннажную технику.
На церемонии присутствовал вице-губернатор Максим Соколов, передаёт ФАН. По словам чиновника, объект планируют открыть в конце июля.
В настоящее время рабочие возвращаются на старую часть магистрали, чтобы уложить новый асфальт. Затем путепровод должны сдать в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в Казани выделили 7,5 млрд рублей на дорожные работы.