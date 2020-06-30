Волонтёров Подмосковья наградили за работу во время пандемии

Волонтёров Московской области наградили за работу во время пандемии.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор Андрей Воробьёв вручил почётные грамоты и медали 20 самым активным добровольцам.

«Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице 6 тыс. волонтёров, регулярно и безвозмездно тративших своё время, силы и, самое главное, вкладывавших душу, чтобы те, кто оказался в сложной ситуации, почувствовали внимание, заботу и поддержку», — сказал он.

Активисты обзвонили более 1,3 млн человек и выполнили по их заявкам сотни тысяч просьб.

Ранее, как сообщал progorod43, в Кировской области рассказали о работе дружин здоровья во время пандемии коронавируса.