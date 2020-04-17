В Кировской области рассказали о работе Дружин здоровья во время пандемии коронавируса

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В Кировской области рассказали о работе Дружин здоровья во время пандемии COVID-19.
В Кировской области рассказали о работе Дружин здоровья во время пандемии коронавируса
  • © Пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

Об этом сообщает progorod43.

Ещё в марте на базе Кировского ГМУ организовали работу Штаба помощи пожилым людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Волонтёры-медики и социальные работники доставляют продукты и лекарства всем, кто обращается по телефону горячей линии.

«В среднем каждый день мы обрабатываем около 40—50 заявок», — заявила студентка первого курса Кировского ГМУ Вероника Яранцева.

Штаб находится на постоянной связи с региональным Минздравом и Министерством социального развития.

Ранее газета «Известия» сообщала, что волонтёры в Московской области получили право бесплатно ездить в общественном транспорте.

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