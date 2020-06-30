В Госдуме прокомментировали запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

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Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
В Госдуме прокомментировали запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
  • РИА Новости

«Безусловным плюсом является упрощение логистики, благодаря чему сокращаются затраты на доставку. Это значит, что продукции в Крым можно привезти больше и дешевле», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, для республиканских производителей это ещё одна возможность поддерживать конкурентоспособные цены.

«Каждый подобный масштабный проект является отражением изменений, происходящих в России», — добавил Козенко.

Ранее депутат Госсовета Республики Крым Игорь Буданов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

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