В Госдуме прокомментировали запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

«Безусловным плюсом является упрощение логистики, благодаря чему сокращаются затраты на доставку. Это значит, что продукции в Крым можно привезти больше и дешевле», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, для республиканских производителей это ещё одна возможность поддерживать конкурентоспособные цены.

«Каждый подобный масштабный проект является отражением изменений, происходящих в России», — добавил Козенко.

Ранее депутат Госсовета Республики Крым Игорь Буданов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.