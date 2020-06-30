В Госсовете Крыма оценили запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Депутат Госсовета Республики Крым Игорь Буданов прокомментировал запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

В беседе с телеканалом «360» он сказал, что это позволит существенно сократить расходы на транспорт, а также привлечёт новых инвесторов.

«Железная дорога обеспечит постоянное снабжение полуострова всем необходимым. Это дорога в будущее», — отметил Буданов.

Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» прокомментировала запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.