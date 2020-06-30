В Подмосковье режим самоизоляции для пожилых сохраняется до 12 июля

Жители Московской области старше 65 лет или имеющие хронические заболевания должны продолжать сохранять режим самоизоляции до 12 июля.

«Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в периоды: с 15 июня по 28 июня 2020 года; с 29 июня по 12 июля 2020 года», — приводит Интерфакс постановление губернатора Московской области.

Режим самоизоляции введён для жителей Подмосковья старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями с 26 марта.

Ранее сообщалось, что в Московской области сделали более миллиона лабораторных тестов на COVID-19 с начала пандемии.