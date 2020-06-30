В Подмосковье режим самоизоляции для пожилых сохраняется до 12 июля

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Жители Московской области старше 65 лет или имеющие хронические заболевания должны продолжать сохранять режим самоизоляции до 12 июля.
В Подмосковье режим самоизоляции для пожилых сохраняется до 12 июля
  • Pixabay

«Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в периоды: с 15 июня по 28 июня 2020 года; с 29 июня по 12 июля 2020 года», — приводит Интерфакс постановление губернатора Московской области.

Режим самоизоляции введён для жителей Подмосковья старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями с 26 марта.

Ранее сообщалось, что в Московской области сделали более миллиона лабораторных тестов на COVID-19 с начала пандемии.

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