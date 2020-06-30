Мурашко заявил о стабилизации обстановки по коронавирусу в Дагестане

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что общую обстановку по коронавирусной инфекции в Дагестане удалось стабилизировать.
Мурашко заявил о стабилизации обстановки по коронавирусу в Дагестане
  • РИА Новости

«В Дагестане общие усилия позволили нам стабилизировать общую обстановку, и сегодня на стационарном лечении находятся в 10 раз меньше человек, всего 900 уже осталось, с того момента, как мы приступили к масштабной работе», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

15 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в Дагестане удалось наладить предоставление медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, а также снизить число новых заболевших.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российская промышленность может справиться и с тремя волнами коронавирусной инфекции COVID-19.

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