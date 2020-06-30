Оформление станции метро «Пыхтино» в Москве посвятят авиационной тематике

Короткая ссылка
Оформление станции «Пыхтино» Московского метрополитена будет посвящено авиационной тематике, заявил главный архитектор ​столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Оформление станции метро «Пыхтино» в Москве посвятят авиационной тематике
  • ©stroi.mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Станция появится на территории поселения Внуковское Новомосковского административного округа.

«В микрорайоне, примыкающем к «Пыхтино», улицы названы в честь советских лётчиков и авиаконструкторов, и это подтолкнуло архитекторов к выбору основной темы оформления станции», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что принято решение разместить на станции модель самолёта Ту-144.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить