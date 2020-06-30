Оформление станции метро «Пыхтино» в Москве посвятят авиационной тематике
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Станция появится на территории поселения Внуковское Новомосковского административного округа.
«В микрорайоне, примыкающем к «Пыхтино», улицы названы в честь советских лётчиков и авиаконструкторов, и это подтолкнуло архитекторов к выбору основной темы оформления станции», — сказал Кузнецов.
Он отметил, что принято решение разместить на станции модель самолёта Ту-144.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.