Оформление станции метро «Пыхтино» в Москве посвятят авиационной тематике

Оформление станции «Пыхтино» Московского метрополитена будет посвящено авиационной тематике, заявил главный архитектор ​столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Станция появится на территории поселения Внуковское Новомосковского административного округа.

«В микрорайоне, примыкающем к «Пыхтино», улицы названы в честь советских лётчиков и авиаконструкторов, и это подтолкнуло архитекторов к выбору основной темы оформления станции», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что принято решение разместить на станции модель самолёта Ту-144.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.