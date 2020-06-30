В Кремле прокомментировали слова Кадырова о «пожизненном президенте»
- РИА Новости
«Конституцией такая должность не предусмотрена», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Таким образом он ответил на вопрос об отношении к идее Кадырова.
Ранее Кадыров в ходе заседания республиканского оперативного штаба по коронавирусу заявил о необходимости «избрать Владимира Путина пожизненным президентом».
«Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — сказал глава Чечни.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» заявлял, что Путин заложил систему развития России, которая будет работать и после окончания его президентских полномочий.