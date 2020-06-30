В Кремле прокомментировали слова Кадырова о «пожизненном президенте»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать действующего президента России Владимира Путина «пожизненным президентом».
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о «пожизненном президенте»
  • РИА Новости

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении к идее Кадырова.

Ранее Кадыров в ходе заседания республиканского оперативного штаба по коронавирусу заявил о необходимости «избрать Владимира Путина пожизненным президентом».

«Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — сказал глава Чечни.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» заявлял, что Путин заложил систему развития России, которая будет работать и после окончания его президентских полномочий. 

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