В Кремле прокомментировали слова Кадырова о «пожизненном президенте»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать действующего президента России Владимира Путина «пожизненным президентом».

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении к идее Кадырова.

Ранее Кадыров в ходе заседания республиканского оперативного штаба по коронавирусу заявил о необходимости «избрать Владимира Путина пожизненным президентом».

«Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — сказал глава Чечни.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» заявлял, что Путин заложил систему развития России, которая будет работать и после окончания его президентских полномочий.