Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил ситуацию на российском авторынке.

«Автомобильное производство и продажа автомобилей — это довольно медленная и долгая цепочка. Автомобиль нужно произвести, его нужно доставить, если импортная машина, то её необходимо растаможить, очень быстро это не делается», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, восстановление заводов, приостановивших работу из-за отсутствия поставок комплектующих, зависит от цепочки поставок.

«В принципе, в Китае сейчас всё нормально. Я думаю, что все каналы поставок будут мобилизованы. У нас действительно много комплектующих приходят из Китая, около 80%, много приходит из Кореи, из Европы», — напомнил эксперт.

Как добавил Кадаков, в ближайшее время эти вопросы будут решены.

Ранее независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил популярность каршеринга в России.