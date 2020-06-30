Эксперт оценил попадание Москвы в список перспективных технологических городов Европы

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Председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков прокомментировал сообщение о том, что Москва заняла 18-е место в списке перспективных технологических городов Европы.
Эксперт оценил попадание Москвы в список перспективных технологических городов Европы
  • РИА Новости

«Внедрение московских практик по цифровым решениям стало массовым — это и платные парковки, и интеллектуальные системы контроля за перемещением автомобилей, и многое другое», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, главенствующим фактором является спрос региональных властей на услуги IT-компаний и внедрение технологических решений в повседневную жизнь, что позволяет коммерциализировать разработки и получать доход.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры.

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