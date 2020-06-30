Посол по особым поручениям МИД России, бывший глава ЦИК Владимир Чуров оценил перспективы практики расширенного голосования.

«Всё, что полезно, всё, что себя оправдывает, всё, что получит признание своего народа, естественно, будет востребовано. Я в этом не сомневаюсь. Здесь право решать остаётся за гражданами соответствующего государства. Понравится им голосовать таким образом — они могут потребовать продолжения такого способа», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Как прогнозирует Чуров, будет применяться и традиционный формат голосования с ручным подсчётом голосов, и с электронным.

«Хотя бы потому, что на территории многих государств есть участки, где нет интернета, где нет почты, где вообще связь отсутствует», — пояснил он.

По его словам, самое важное, чтобы данные поступили в центр, были вовремя и правильно обработаны, чтобы был выдан результат.

Ранее сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 90%.