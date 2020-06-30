Чуров оценил перспективы практики расширенного голосования

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Посол по особым поручениям МИД России, бывший глава ЦИК Владимир Чуров оценил перспективы практики расширенного голосования.
Чуров оценил перспективы практики расширенного голосования
  • РИА Новости

«Всё, что полезно, всё, что себя оправдывает, всё, что получит признание своего народа, естественно, будет востребовано. Я в этом не сомневаюсь. Здесь право решать остаётся за гражданами соответствующего государства. Понравится им голосовать таким образом — они могут потребовать продолжения такого способа», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Как прогнозирует Чуров, будет применяться и традиционный формат голосования с ручным подсчётом голосов, и с электронным.

«Хотя бы потому, что на территории многих государств есть участки, где нет интернета, где нет почты, где вообще связь отсутствует», — пояснил он.

По его словам, самое важное, чтобы данные поступили в центр, были вовремя и правильно обработаны, чтобы был выдан результат.

Ранее сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 90%.

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