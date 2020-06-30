Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 90%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 90%, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные электронного штаба.

Так, к утру вторника, за 11 часов до окончания онлайн-голосования, его участниками стали более 1 млн 71 тыс. человек. Всего на него зарегистрированы 1 190 726 граждан.

Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.

29 июня сообщалось, что в общей сложности более 40 млн человек проголосовали по вопросу внесения изменений в основной закон страны. Общая явка составила 37,2%.