Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 90%
- РИА Новости
Так, к утру вторника, за 11 часов до окончания онлайн-голосования, его участниками стали более 1 млн 71 тыс. человек. Всего на него зарегистрированы 1 190 726 граждан.
Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.
29 июня сообщалось, что в общей сложности более 40 млн человек проголосовали по вопросу внесения изменений в основной закон страны. Общая явка составила 37,2%.