Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Масляева признана виновной в хищениях

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Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств.
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Масляева признана виновной в хищениях
  • © Никеричев Андрей
  • АГН «Москва»

«Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта «Платформа», — цитирует ТАСС судью.

Наказание будет названо в заключительной части судебного акта.

Прокуратура просила приговорить Масляеву к двум годам и трём месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.

26 июня был вынесен приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Минкультуры на проект «Платформа».

Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в 800 тыс. рублей. Продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки и штрафы, экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум освободили от наказания за истечением сроков давности.

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