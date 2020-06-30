Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Масляева признана виновной в хищениях
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- АГН «Москва»
«Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта «Платформа», — цитирует ТАСС судью.
Наказание будет названо в заключительной части судебного акта.
Прокуратура просила приговорить Масляеву к двум годам и трём месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
26 июня был вынесен приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Минкультуры на проект «Платформа».
Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в 800 тыс. рублей. Продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки и штрафы, экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум освободили от наказания за истечением сроков давности.