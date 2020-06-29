Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к двум годам и трём месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.

«Прошу назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии общего режима и освободить от него в связи с отбытием на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом», — приводит ТАСС слова прокурора.

Приговор ей должен быть вынесен 30 июня.

26 июня Мещанский суд Москвы объявил приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».

Режиссёр Кирилл Серебренников приговорён к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки и штрафы, а экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум была освобождена от наказания за истечением сроков давности.