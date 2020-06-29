Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

Короткая ссылка
Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к двум годам и трём месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова
  • © Никеричев Андрей
  • АГН «Москва»

«Прошу назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии общего режима и освободить от него в связи с отбытием на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом», — приводит ТАСС слова прокурора.

Приговор ей должен быть вынесен 30 июня.

26 июня Мещанский суд Москвы объявил приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».

Режиссёр Кирилл Серебренников приговорён к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки и штрафы, а экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум была освобождена от наказания за истечением сроков давности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить