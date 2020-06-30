В Нижегородской области спортшколам разрешили возобновить работу

В Нижегородской области разрешили возобновить работу спортшколам. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На первом этапе открываются организации, осуществляющие спортивную подготовку, с очным присутствием занимающихся до трёх человек в закрытых помещениях, до семи — на открытых площадках. Обязательно нужно соблюдать дистанцию в три метра.

«Долгое время тренировки были поставлены на паузу. Сейчас на основе рекомендаций Роспотребнадзора удалось выработать компромиссное решение. Руководителям учреждений поручено организовать тренировочный процесс и составить расписание занятий с учётом ограничений», — заявил Никитин.

По его словам, новая норма затронет 38 ФОКов и 73 спортшколы.

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