В Нижегородской области спортшколам разрешили возобновить работу

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В Нижегородской области разрешили возобновить работу спортшколам. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин.
В Нижегородской области спортшколам разрешили возобновить работу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На первом этапе открываются организации, осуществляющие спортивную подготовку, с очным присутствием занимающихся до трёх человек в закрытых помещениях, до семи — на открытых площадках. Обязательно нужно соблюдать дистанцию в три метра.

«Долгое время тренировки были поставлены на паузу. Сейчас на основе рекомендаций Роспотребнадзора удалось выработать компромиссное решение. Руководителям учреждений поручено организовать тренировочный процесс и составить расписание занятий с учётом ограничений», — заявил Никитин.

По его словам, новая норма затронет 38 ФОКов и 73 спортшколы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за сутки коронавирус в России обнаружили у 6693 человек.

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