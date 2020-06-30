Минтранс: называть даты открытия международных полётов преждевременно

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что «открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации».

«Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы», — цитирует РИА Новости Дитриха.

Он подчеркнул, что «называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно».

Он также отметил, что «ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт».

Ранее сообщалось, что Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля, ожидается ответ Москвы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с Nation News план поэтапного возобновления международных полётов в России.