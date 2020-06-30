В российскую армию с начала года поступило 776 образцов вооружения

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в российскую армию с начала года поступило 776 образцов вооружения.
В российскую армию с начала года поступило 776 образцов вооружения
  • РИА Новости

«Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он сообщил, что среди поступивших образцов вооружения «58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей».

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России получит головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить