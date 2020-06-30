Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в российскую армию с начала года поступило 776 образцов вооружения.

«Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он сообщил, что среди поступивших образцов вооружения «58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей».

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России получит головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.