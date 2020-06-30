Аксёнов оценил запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту

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Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту является важным вкладом в развитие региона, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов оценил запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики», — написал он в Facebook.

Как отметил Аксёнов, теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других российских субъектов.

По его словам, пропускная способность предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки, что позволит перевозить 13 млн тонн грузов в год.

Руководитель республики подчеркнул, что запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья, будет способствовать развитию конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности Крыма.

Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открылось 30 июня. По транспортному переходу проследовали первые составы.

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