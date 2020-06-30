За сутки в России 9220 человек выписаны после лечения от коронавируса

За сутки 9220 человек в России выписаны после лечения COVID-19, за всё время выздоровели 412 650 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

АГН «Москва»

Накануне сообщалось, что за сутки выписаны ещё 4343 человека. Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.