СК начал проверку по факту пожара в жилом доме на западе Москвы
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, в результате пожара погибли женщина и малолетний ребёнок.
Ранее сообщалось, что на Филёвском бульваре в Москве произошло возгорание квартиры на восьмом этаже, в результате чего погибли два человека, ещё шестерых, в том числе двоих детей, удалось спасти.