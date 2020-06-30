СК начал проверку по факту пожара в жилом доме на западе Москвы

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Следователи организовали проверку по факту пожара в 22-этажном жилом доме на западе Москвы, в результате которого два человека погибли и ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.
СК начал проверку по факту пожара в жилом доме на западе Москвы
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в результате пожара погибли женщина и малолетний ребёнок.

Ранее сообщалось, что на Филёвском бульваре в Москве произошло возгорание квартиры на восьмом этаже, в результате чего погибли два человека, ещё шестерых, в том числе двоих детей, удалось спасти.

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