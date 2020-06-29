Два человека погибли при пожаре в жилом доме на западе Москвы

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Два человека погибли и шестеро пострадали в результате пожара в 22-этажном жилом доме на западе Москвы. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России.
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на западе Москвы
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«На Филёвском бульваре в доме №11 происходило возгорание квартиры на восьмом этаже. Погибли два человека, удалось спасти шесть человек, из них два ребёнка», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что площадь пожара составила 15 кв. м.

Ранее спасатели сообщили о ликвидации возгорания в здании областного драматического театра во Владимире. 

25 июня РИА «Время Н» передавало, что в Нижнем Новгороде в Литературном музее имени Горького произошёл пожар

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