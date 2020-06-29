Два человека погибли при пожаре в жилом доме на западе Москвы
- РИА Новости
- © Наталья Горшкова
«На Филёвском бульваре в доме №11 происходило возгорание квартиры на восьмом этаже. Погибли два человека, удалось спасти шесть человек, из них два ребёнка», — приводит РИА Новости заявление.
Уточняется, что площадь пожара составила 15 кв. м.
Ранее спасатели сообщили о ликвидации возгорания в здании областного драматического театра во Владимире.
25 июня РИА «Время Н» передавало, что в Нижнем Новгороде в Литературном музее имени Горького произошёл пожар.