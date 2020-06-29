Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться банковскими картами

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, как безопасно пользоваться банковскими картами.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что нужно оформить несколько карт на один счёт.

«Первая карта зарплатная, которую вы в первый раз получили, вы её больше не используете. Она у вас просто связана с бухгалтерией. А через свои сервисы — онлайн-банк, мобильное приложение — вы переводите средства на другие карты», — пояснил эксперт.

По его словам, переводить желательно суммы, которые нужно потратить в ближайшее время на покупки бытового назначения, покупки дня.

Как считает Вехов, лучше всего дополнительно оформить две карты — для крупных и ежедневных приобретений.

Ранее замруководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев в беседе с телеканалом «360» дал рекомендации по защите от мошенников на фоне пандемии коронавируса.