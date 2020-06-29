В Калининграде перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершённом в 1998 году

В Калининграде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве и изнасиловании, которые были совершены в 1998 году.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Преступление было совершено в парке «Южный». Жертвой стала 17-летняя девушка.

В 2016 году обвиняемый был приговорён к пожизненному сроку по другому делу — за убийство двух человек с особой жестокостью, а также за изнасилование 10-летней девочки. Отбывал наказание в Вологодской области. В апреле 2020-го сознался в убийстве, совершённом в Калининграде.

Дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.