Эксперт оценил риски от включённой функции Wi-Fi в гаджетах

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Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов оценил риски от включённой функции Wi-Fi в гаджетах.
Эксперт оценил риски от включённой функции Wi-Fi в гаджетах
  • Pixabay

«Люди забывают отключать функцию Wi-Fi. И дальше этот Wi-Fi ходит по улице, ищет какие-то сетки, к которым подключается. После этого ваши данные уже не ваши данные. Управление вашим устройством будет перехвачено», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, лучше избегать общественных Wi-Fi, поскольку их владельцы контролируют весь трафик, который проходит через гаджет.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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