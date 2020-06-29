Эксперт оценил перспективы восстановления объёма авиаперевозок в России

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Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев оценил перспективы восстановления объёма авиаперевозок в России.
Эксперт оценил перспективы восстановления объёма авиаперевозок в России
  • Pixabay

«Люди, засидевшиеся за пару месяцев самоизоляции, сейчас реализуют то, что называется отложенным спросом», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, россияне скупают билеты на курорты, и только по отечественным аэропортам уже около 40% пассажиропотока восстановилось.

«Поэтому летом мы можем восстановить не менее 80% авиаперевозок на внутренних линиях. И вполне вероятно, что начнётся восстановление полётов на международных воздушных линиях», — сказал Пантелеев.

Как добавил эксперт, по крайней мере уже есть осторожные прогнозы на середину июля.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал план поэтапного возобновления международных полётов в России.

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