Автоэксперт прокомментировал нововведения для водителей, вступающие в силу с 1 июля

Автоюрист, адвокат Сергей Радько прокомментировал нововведения для водителей, вступающие в силу с 1 июля.

Один из пунктов касается легализации изменений, которые внесены в конструкцию машины.

«Если груз закреплён на багажник или фаркоп, которые некачественно установлены, то это может повлиять на безопасность. Это должно быть проверено не по фотографиям, а непосредственно при осмотре машины специалистом. Это необходимая мера», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Что касается запрета на ввоз праворульных самосвалов, строительной спецтехники, микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов, то Радько отметил, что это предполагает предоставление больших возможностей для отечественного автопрома.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал новые правила прохождения техосмотра, согласно которым от данной процедуры полностью освобождаются легковые машины младше четырёх лет.