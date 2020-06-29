Автоэксперт прокомментировал нововведения для водителей, вступающие в силу с 1 июля

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Автоюрист, адвокат Сергей Радько прокомментировал нововведения для водителей, вступающие в силу с 1 июля.
Автоэксперт прокомментировал нововведения для водителей, вступающие в силу с 1 июля
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Один из пунктов касается легализации изменений, которые внесены в конструкцию машины.

«Если груз закреплён на багажник или фаркоп, которые некачественно установлены, то это может повлиять на безопасность. Это должно быть проверено не по фотографиям, а непосредственно при осмотре машины специалистом. Это необходимая мера», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Что касается запрета на ввоз праворульных самосвалов, строительной спецтехники, микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов, то Радько отметил, что это предполагает предоставление больших возможностей для отечественного автопрома.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал новые правила прохождения техосмотра, согласно которым от данной процедуры полностью освобождаются легковые машины младше четырёх лет.

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