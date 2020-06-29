Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову

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Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. Об этом заявили в пресс-службе суда.
Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
  • © СК РФ

«Продлили срок до 3 октября включительно», — приводит ТАСС сообщение.

15 мая СК предъявил Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году.

Позднее суд оставил его под арестом, отклонив соответствующую жалобу защиты. 

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