Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. Об этом заявили в пресс-службе суда.
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«Продлили срок до 3 октября включительно», — приводит ТАСС сообщение.
15 мая СК предъявил Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году.
Позднее суд оставил его под арестом, отклонив соответствующую жалобу защиты.
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