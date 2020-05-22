Суд оставил под арестом обвиняемого по делу о двойном убийстве Быкова

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Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства.
Суд оставил под арестом обвиняемого по делу о двойном убийстве Быкова
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Как сообщила РИА Новости официальный представитель суда Оксана Веселова, «решение Свердловского районного суда города Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток, до 4 июля 2020 года» оставлено без изменения.

15 мая Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году.

По данным следствия, в 1994 году перед автомобилем, в котором находился Быков, произошёл взрыв.

«Быков решил, что это сделали конфликтовавший с ним (Александр) Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды. 

В СК добавили, что 24 июля 1994 года исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли Наумова и Войтенко.

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