Новый павильон могут построить на территории Нижегородской ярмарки до конца сентября — октября

Новый павильон для проведения крупных мероприятий могут построить на территории Нижегородской ярмарки до конца сентября 2020 года.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на гендиректора ярмарки Максима Соловьёва.

Как заявил заместитель губернатора Олег Беркович, это будет павильон-трансформер, который можно будет переделать под разные цели — выставки, форумы и т. д.

По его словам, пока от концепции конгресс-центра полностью не отказались, но к вопросу, скорее всего, вернутся не ранее чем через три-четыре года.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе могут построить новую базу парусного спорта.