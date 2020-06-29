Новый павильон могут построить на территории Нижегородской ярмарки до конца сентября — октября
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Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на гендиректора ярмарки Максима Соловьёва.
Как заявил заместитель губернатора Олег Беркович, это будет павильон-трансформер, который можно будет переделать под разные цели — выставки, форумы и т. д.
По его словам, пока от концепции конгресс-центра полностью не отказались, но к вопросу, скорее всего, вернутся не ранее чем через три-четыре года.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе могут построить новую базу парусного спорта.