Су-27 поднимались для перехвата самолётов США над Чёрным морем

Российские истребители Су-27 поднимались для перехвата двух американских военных самолётов над Чёрным морем.

«29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолёт P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа.

26 июня сообщалось, что Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем.