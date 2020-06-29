Су-27 поднимались для перехвата самолётов США над Чёрным морем

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Российские истребители Су-27 поднимались для перехвата двух американских военных самолётов над Чёрным морем.
Су-27 поднимались для перехвата самолётов США над Чёрным морем
  • РИА Новости

«29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолёт P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа.

26 июня сообщалось, что Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем.

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