Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем

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Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух для перехвата самолётов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Минобороны.
Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолётов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, для перехвата целей был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.

По данным Министерства обороны, экипаж идентифицировал разведчиков как патрульный самолёт Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135, которые сразу же изменили направление полёта от российской границы.

15 июня сообщалось, что Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой.

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