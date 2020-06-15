Истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой

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Минобороны России сообщило, что силы ПВО вскрыли действия стратегических В-52H ВВС США и самолётов разведывательной авиации над нейтральными водами Балтийского моря и подняли на перехват истребители Су-27.
Истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолётов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что иностранные самолёты непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

3 июня Военно-воздушные силы Великобритании заявили о перехвате российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем.

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