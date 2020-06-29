Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, инициаторами возведения монумента стали ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества.
По итогам открытого международного конкурса победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина — 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведённая на 10-метровом насыпном кургане.