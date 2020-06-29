Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба Кремля.

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РИА Новости