Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, инициаторами возведения монумента стали ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества.

По итогам открытого международного конкурса победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина — 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведённая на 10-метровом насыпном кургане.

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