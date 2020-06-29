В Башкирии продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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В Башкирии решили продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
В Башкирии продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
  • РИА Новости

Как сообщает Mkset.ru, об этом заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании.

Пока ограничительная мера действует до 13 июня, но точная дата будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Жителям старше 65 лет можно выходить из дома к врачу или в магазин. Также разрешено ездить на свой садовый участок.

Ранее член регионального политического совета партии «Единая Россия», политолог Алексей Ломов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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