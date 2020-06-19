Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19

Член регионального политического совета партии «Единая Россия», политолог Алексей Ломов прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«Надо понимать, что такое режим самоизоляции. Мы давали и даём возможность врачам работать и обслуживать заболевших. Чтобы не было валового залпа, как это было в Америке и Италии, когда врачи физически не справлялись с количеством больных и их потоком», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, необходимо продолжать соблюдение мер безопасности, в том числе обрабатывать руки, сохранять социальную дистанцию, носить маски в местах скопления людей.

Как считает Ломов, каждый должен сам определить степень своей ответственности по отношению к другим.

«Если ты себя плохо чувствуешь и есть подозрение, что ты чем-то заболел, побудь дома. Должен быть ответственный подход», — добавил он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России коронавирус выявили у 7972 человек в 83 регионах.