Число проголосовавших онлайн по поправкам превысило 1 млн человек

Более 1 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом сообщил глава общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

«В электронном голосовании приняли участие более 1 млн человек», — приводит его слова ТАСС.

До окончания онлайн-голосования остаётся менее 30 часов, оно завершится 30 июня в 20:00 мск. Как напоминает агентство, для участия в нём было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. — от нижегородцев.

По данным на утро 29 июня, в общей сложности более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня. Общая явка составила 37,2%.