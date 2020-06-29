Число проголосовавших онлайн по поправкам превысило 1 млн человек

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Более 1 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом сообщил глава общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.
Число проголосовавших онлайн по поправкам превысило 1 млн человек
  • РИА Новости

«В электронном голосовании приняли участие более 1 млн человек», — приводит его слова ТАСС.

До окончания онлайн-голосования остаётся менее 30 часов, оно завершится 30 июня в 20:00 мск. Как напоминает агентство, для участия в нём было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. — от нижегородцев.

По данным на утро 29 июня, в общей сложности более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня. Общая явка составила 37,2%.

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