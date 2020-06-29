В Приморье прокомментировали ситуацию с паводками

В Приморском крае прокомментировали ситуацию с паводками.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Объекты ЖКХ и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

В частности, в селе Новомихайловка Чугуевского района образовалось озеро из поступающих грунтовых вод площадью около 6 га. Через шлюз вывести воду не удалось, в результате подтоплены придомовые территории и огороды в жилом секторе.

Из-за дождей в регионе ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям.

Ранее сообщалось, что в Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации.

Издание Vostokmedia.com сообщало, что в Яковлевском районе Приморья ограничен проезд из-за перелива рек.