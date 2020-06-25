В одном из районов Приморья из-за перелива рек ограничен проезд

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В Яковлевском районе Приморья ограничен проезд из-за перелива рек.
В одном из районов Приморья из-за перелива рек ограничен проезд
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Как сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на «Примавтодор», в настоящий момент по дороге Загорное — Краснояровка не могут проехать легковые автомобили по причине того, что на 3—4 км произошли переливы рек.

По словам специалистов, вода продолжает прибывать, высота её уровня достигает 20—40 см.

На местах дежурят сотрудники «Примавтодора», специалисты держат ситуацию на контроле.

Отмечается, что в других районах края ситуация стабильна.

При этом синоптики обещают, что дожди в крае ожидаются до конца рабочей недели.

Как сообщала 12 июня газета «Известия», в Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста вследствие паводка.

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