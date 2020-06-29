Эксперты НИУ ВШЭ: принятые в России меры против коронавируса спасли десятки тысяч жизней

Принятые правительством России и гражданами ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией помогли спасти десятки тысяч россиян.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу», которое было проведено экспертами Высшей школы экономики.

Как отмечается, была рассчитана разница между прогнозной оценкой количества смертей (с учётом введённых ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня.

«В работе учтена официальная информация о количестве летальных случаев от коронавирусной инфекции, а также сведения о смертях людей, для которых COVID-19 зафиксирована как сопутствующая причина смерти», — говорится на сайте ВШЭ.

Уточняется, что было использовано два методических подхода: оценка на основе логистического уравнения (экспоненциальный рост заболеваемости без учёта мер государства и изменения поведения граждан) и эпидемиологическая (SEIR) модель с корректировкой индекса репродукции (R0) и учётом изменения поведения властей и граждан.

Авторы исследования также перечисляют факторы, ограничивающие распространение заболевания и предотвращающие смертность. В частности, речь идёт об изоляции, переводе работников на удалённую занятость, проведении санитарных мероприятий и контроле здоровья работников, приостановлении деятельности, предписании ограничения режима работы и изоляции граждан и организаций, а также о вкладе медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

«Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 млн», — говорится на сайте.

По мнению исследователей ВШЭ, более реалистичной является эпидемиологическая (SEIR) модель с корректировкой индекса репродукции (R0) и с учётом изменения поведения властей и граждан.

«Расчёты по этой методике показали, что принятые правительством меры — санитарно-эпидемиологические, медицинские, экономические, меры по информированию населения и организаций, а также ответственное поведение граждан, пошедших на минимизацию контактов, самоизоляцию, использование защитных средств, и предприятий, перешедших к работе в удалённом режиме, проводивших тестирование работников, обеспечивающих их средствами защиты, — всё это позволило сохранить жизни не менее 80 тыс. россиян», — говорится на сайте ВШЭ.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России низкая смертность от коронавируса благодаря раннему закрытию границы с Китаем и наращиванию тестирования.