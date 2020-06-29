Эксперт дал рекомендации по выбору питьевой воды

Короткая ссылка
Автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров дал рекомендации по выбору питьевой воды.
Эксперт дал рекомендации по выбору питьевой воды
  • РИА Новости

«На столовой воде всё мелко написано, в магазин ходить надо фактически с лупой, чтобы смотреть на состав воды. Если она кондиционирована или прошла очистку, значит, эта вода «убитая». Да, в неё добавлены макро- и микроэлементы, но то, что даёт земля-матушка, ничто заменить не может», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, на воду должны влиять давление и температура, также необходимы макро- и микроэлементы, которые вода собирала сотнями лет.

Как отметил Назаров, самое главное для здоровья — пить вовремя правильную воду.

«Минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые пьются за 30 минут до еды и через два и три часа после еды», — пояснил он.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог и НЛП-тренер Анна Сметанникова рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить