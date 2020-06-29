Эксперт дал рекомендации по выбору питьевой воды

Автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров дал рекомендации по выбору питьевой воды.

«На столовой воде всё мелко написано, в магазин ходить надо фактически с лупой, чтобы смотреть на состав воды. Если она кондиционирована или прошла очистку, значит, эта вода «убитая». Да, в неё добавлены макро- и микроэлементы, но то, что даёт земля-матушка, ничто заменить не может», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, на воду должны влиять давление и температура, также необходимы макро- и микроэлементы, которые вода собирала сотнями лет.

Как отметил Назаров, самое главное для здоровья — пить вовремя правильную воду.

«Минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые пьются за 30 минут до еды и через два и три часа после еды», — пояснил он.

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