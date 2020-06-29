В Общественном штабе сообщили, что выявили создателя фейка о голосовании в Москве

Короткая ссылка
Мужчину, который распространял постановочное видео о нарушении при голосовании по поправкам к Конституции, установили в Москве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
В Общественном штабе сообщили, что выявили создателя фейка о голосовании в Москве
  • РИА Новости

«Эксперты Общественного штаба установили молодого человека, который записал видео с якобы обнаруженным на улице пакетом с бюллетенями для голосования. Видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами УИК, которые проводят надомное голосование, чтобы в дальнейшем осуществить вброс. Однако благодаря наружным камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заранее принёс этот пакет на место съёмки, то есть сделал постановочное видео», — рассказал Асафов.

Он сообщил, что представители Общественного штаба связались с молодым человеком, предоставили ему видео с наружных камер, которое доказывает, что он сам срежиссировал данное нарушение.

«Он не увидел в этом ничего плохого и пояснил, что в интернете есть много сообщений о «реальных» нарушениях, но они ничем не подтверждены. Именно поэтому он решил сделать «документальное кино», — рассказал Асафов.

Ранее Генеральная прокуратура России поручила провести проверку клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить