Прокуратура проверит клоны сайта голосования по поправкам в Конституцию

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Генеральная прокуратура России поручила провести проверку клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию.
Прокуратура проверит клоны сайта голосования по поправкам в Конституцию
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре г. Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов — клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что по результатам проверки будет решён вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений.

Речь идёт о блокировке сайтов и привлечении виновных лиц к ответственности.

Ранее СМИ сообщили, что в интернете появились клоны сайта голосования по поправкам в Конституцию.

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