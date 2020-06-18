Прокуратура проверит клоны сайта голосования по поправкам в Конституцию

Генеральная прокуратура России поручила провести проверку клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре г. Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов — клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что по результатам проверки будет решён вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений.

Речь идёт о блокировке сайтов и привлечении виновных лиц к ответственности.

Ранее СМИ сообщили, что в интернете появились клоны сайта голосования по поправкам в Конституцию.