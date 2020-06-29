В ЮНВТО оценили потери туризма из-за пандемии

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Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили оценил потери глобального туризма из-за пандемии.
В ЮНВТО оценили потери туризма из-за пандемии
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что речь идёт о сумме около $1,2 трлн.

Как отметил Пололикашвили, из-за быстро меняющейся ситуации сложно привести конкретные цифры, как и планировать что-либо.

«В целом мы рассчитываем, что до конца года спад числа международных туристов составит порядка 70% по сравнению с 2019 годом, когда у нас было примерно 1,4 млрд путешественников», — сообщил он.

По его словам, это зависит от многих факторов, прежде всего от авиасообщения, прекращение которого привело к большим убыткам для перевозчиков.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.

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