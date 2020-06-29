В ЮНВТО рассказали о перспективах российского туризма на фоне пандемии
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В беседе с газетой «Известия» он отметил, что у страны появилась отличная возможность развивать внутренние направления.
«У неё есть много как природных, так и инфраструктурных ресурсов, которые можно разрабатывать. Поскольку сейчас прекращены связи с другими странами, вектор развития будет перенаправлен внутрь страны», — сказал Пололикашвили.
По его словам, следующие месяцы окажутся интересными и благоприятными для местного туризма.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.